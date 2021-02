Nice - Amine Gouiri revient sur le "match complet" des Aiglons face à Rennes

L'OGC Nice s'est imposé (1-2) face au Stade Rennais ce vendredi soir lors de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée une nouvelle fois par Amine Gouiri qui a ouvert le score en première mi-temps, avant de délivrer une passe décisive à Daniliuc sur coup-franc et permettre au défenseur d'offrir la victoire aux siens. Présent au micro de Canal + Sport, l'attaquant de 21 ans est revenu sur le succès des Aiglons face aux Bretons.

"Le plus important, c'est le collectif. On se devait de prendre les trois points, c'était important au classement. On a fait un match complet. On a joué 90 minutes, on est resté concentré pendant tout le match" a déclaré le niçois.