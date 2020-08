Nice - Amine Gouiri savoure ses débuts tonitruants

L'OGC Nice s'est imposé 2 buts à 1 contre le RC Lens hier pour son premier match de Ligue 1 de la saison. Mené 1 à 0, les Niçois ont su renverser la rencontre grâce notamment à Amine Gouiri, auteur d'un doublé. "C’était ma première titularisation en L1, et je marque mes premiers buts, je suis très content", s'est réjoui l'attaquant des Aiglons.

Le joueur, formé à Lyon, a été transféré cette été dans le club azuréen. "Je me suis très bien adapté ici, le fait que ce soit une équipe très jeune me facilite les choses. Comme je partais du côté gauche, je savais que j’aurais des possibilités de rentrer sur mon pied droit et c’est ce qui s’est passé. Je m’habitue à ce poste, j’y avais joué quand j’étais plus jeune et je prends mes repères. J’espère faire une grosse saison et enchaîner les matches", a conclu Gouiri.