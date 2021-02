Nice - Avec Todibo pour le derby face à l'AS Monaco, le groupe niçois

L'entraîneur de l'OGC Nice, Adrian Ursea, a dévoilé un groupe de vingt-et-un joueurs pour le deuxième acte du derby de la Côte d'Azur, mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II) sur la pelouse de l'AS Monaco. À l'occasion de cette affiche de la 23ème journée de Ligue 1, les Aiglons devront faire sans Dante (lésion ligament croisé antérieur), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse) et Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse). Morgan Schneiderlin et Rony Lopes sont de retour. Jean-Clair Todibo, débarqué hier au Gym et qui a pris part à son premier entraînement avec ses coéquipiers ce mardi, fête sa première apparition dans le groupe azuréen.

Ligue 1 - 23e Journée

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale - Bambu, Daniliuc, Lotomba, Pelmard, Nsoki, Kamara, Saliba, Todibo - Schneiderlin, Trouillet, Thuram, Lees-Melou, Claude-Maurice, Reine-Adélaïde - Gouiri, Dolberg, Lopes, Ndoye, Myziane Maolida.