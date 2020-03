Nice - Benitez clair sur son avenir

Après la victoire de son équipe ce samedi face à Monaco lors du derby azuréen (2-1), le gardien de l'OGC Nice Walter Benitez s'est présenté au micro de nos confrères de Canal +. Le portier Argentin, dont le contrat prend fin en juin prochain, a tenu à envoyer un message à ses dirigeants en affichant clairement ses ambitions et sa volonté de rester au sein du club niçois.

"Comme je l'ai dit aux dirigeants et à tout le monde, je suis très content d'être à Nice. C'est ma quatrième saison ici, j'aimerais bien continuer à grandir avec le club", a-t-il déclaré. "On sait qu'il y a de nouveaux propriétaires, de nouveaux investissements qui vont beaucoup nous aider à grandir. J'ai envie de continuer à grandir, si c'est avec Nice, je serai très content." Depuis près de trois ans, Benitez s'est confortablement installé au poste de gardien numéro 1 au sein de l'effectif niçois et a ainsi participé à 26 matchs de Ligue 1 cette saison.