Nice - Bob Ratcliffe sort du silence après la première partie de saison ratée

Le dirigeant d'INEOS Football Bob Ratcliffe a évoqué la première partie décevante de l'OGC Nice en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Avec une douzième place en Ligue 1, l'OGC Nice est en grande difficulté au niveau des résultats. Le club azuréen s'est aussi illustrée par une quatrième et dernière place en Ligue Europa avec seulement 1 victoire pour 5 défaites. Juste avant le passage à la nouvelle année, le patron d'INEOS Football, Bob Ratcliffe, a fait une analyse franche sur la première partie de saison des Aiglons.

"Nous avons conscience de la qualité du club, de ses installations, de ses supporters. Nous avons Jean-Pierre (Rivère) et Julien (Fournier) qui sont les personnes qui vont nous aider à faire progresser le club et c’est tout ce que nous recherchions" explique-t-il. S'il assure que Jim, son ffrère re, ne cédera pas à la panique et ne changera pas, non plus, les objectifs du club.

Ratcliffe évoque le mercato

Bob Ratcliffe ne semble pas déçu par le mercato et les premières prestations des joueurs. Il vient notamment au secours de Robson Bambu, critiqué depuis le début de saison. "Robson Bambu est critiqué, mais je pense qu’il deviendra un candidat sérieux à la Seleção dans les prochaines années. Il a tous les atouts pour un top-défenseur. Pour lui, comme pour nous, il faut juste un peu de temps".

Cet hiver, l'OGC Nice sera toutefois actif sur le mercato même si INEOS n'a pas prévu de dépenser énormément. "Ne vous attendez pas à de nombreuses et coûteuses acquisitions. (...) Le marché de janvier est fait pour rectifier une ou deux choses pas pour empiler les recrues. C’est pour cette raison que je ne m’attends pas à ce que nous soyons très actifs sur ce mercato". Le GYM cherchera simplement un défenseur central. "Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial. Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent".