Nice - Cette défaite face au PSG "fait chier" Pierre Lees-Melou

L'OGC Nice s'est incliné (2-1) face au Paris Saint-Germain ce samedi après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1. Après avoir égalisé, les hommes d'Adrian Ursea ont montré des choses intéressantes et ont mis en danger plusieurs fois la défense parisienne en frappant notamment sur la barre transversale. Présent au micro de Canal Plus après le match, Pierre-Lees Melou a fait part de sa frustration de repartir du Parc des Princes avec zéro point.

"Putain, ça fait chier. Désolé, je parle mal mais on ne peut qu'avoir des regrets parce que je trouve qu'on n'est pas ridicules. On n'a pas trop subi même s'ils avaient la balle mais je trouve qu'on s'est quand même procurés beaucoup d'occasions, de situations dangereuses et au final, on sort avec un 2-1. Beaucoup de frustration. (...) Ce que je retiens, c'est le score et ça fait bien chier. C'est très frustrant, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie pour au final perdre" a déclaré le milieu de terrain niçois.