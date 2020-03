Nice - Dante explique la métamorphose de Dolberg

Double buteur face à Monaco lors du derby azuréen ce samedi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le jeune Danois de l'OGC Nice a réussi un match plein face aux Monégasques. Dante le capitaine des Aiglons s'est présenté face à la presse à la suite de cette rencontre et a tenu à expliquer la progression de l'attaquant de 22 ans.

"Il y a deux mois, il n'aurait pas mis ces deux buts parce qu'il n'aurait pas eu les ballons. On avait du mal à le trouver. Maintenant, on le comprend. Si on met le ballon dans la surface, il va être là. Il ne fait pas deux, trois appels d'affilée : il en fait un, et c'est le bon." Depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, Dolberg a marqué 11 buts et distribué trois passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1.