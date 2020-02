Nice - Dante fustige le groupe niçois

Malgré un avantage de deux buts à domicile, l'OGC Nice a concédé le match nul face à Brest (2-2), vendredi soir, lors de la 26ème journée de Ligue 1. Depuis le début de l'année 2020, les Aiglons ne se sont imposés que deux fois en championnat. Pourtant, ils restent au contact des places européennes puisque leurs adversaires directs ne parviennent pas, eux non plus, à enchaîner de bons résultats. Après le match, Dante a tenu des mots forts, dépité par ce nouveau sabordage de la part de son équipe.

"J’ai toujours eu le recul de dire qu’il ne fallait pas regarder le classement. Tout le monde dit que le championnat se joue à rien, na na na... Mais cela se joue à beaucoup de choses. Cela fait pas mal de semaines que l’on a du mal à passer un certain pallier. Il faut oublier le classement. Une chose est sûre, au niveau de l’agressivité et de l’exigence, on serait très bas au classement. On pourrait même dire que l’on est relégable" a glissé le capitaine niçois en zone mixte.