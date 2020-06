Nice - Dante n'est pas encore rassasié

Hier, les Aiglons ont retrouvé les pelouses du centre d'entraînement, les crampons et le ballon, pour une première séance. Au sortir de cette session de reprise, Dante, le défenseur central et capitaine de l'OGC Nice, ne boudait pas son plaisir. "Après les moments difficiles qu’on a traversés ces derniers mois, je suis vraiment ravi de retrouver les terrains, mon travail, ma passion", a lancé le joueur brésilien (36 ans) sur le site officiel du club azuréen. "Même si on ne peut pas encore s’entraîner avec le groupe entier, c’est un soulagement. On reprend avec beaucoup d’espoir, en attendant de pouvoir jouer des matchs", a poursuivi le natif de Salvador (21 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), qui débute son cinquième exercice sous la tunique des Rouge-et-Noir.

Si la reprise de la compétition n'est pas encore pour tout de suite, l'ancien élément du Bayern Munich est déjà prêt, affichant une forme resplendissante et une énorme faim de terrain : "Je me sens très bien et ce qui nous est arrivé les 3 derniers mois me motive encore plus. Ça m’a aussi laissé le temps de réfléchir. Cette situation nous a vraiment montré qu’il fallait profiter à fond de chaque seconde. Ça aide à relativiser. En tout cas, ça m’a énormément motivé, j’ai les batteries pleines", a assuré le numéro 4 du Gym, pas rassasié du tout : "J’espère vraiment tout donner pour être en forme et faire une grande saison. Et tu vois, même quand je sors de l’entraînement, je n’ai envie que d’une chose : y retourner et travailler encore plus dur qu’avant".