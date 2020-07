Nice - Dante s'enflamme pour Neymar et le PSG !

Au cours d'un entretien pour Le Parisien, Dante (36 ans, 25 matchs et 1 but toutes compétitions confondues cette saison) a dit tout le bien qu'il pensait du Paris Saint-Germain. Selon le défenseur brésilien, le PSG a de grandes chances d'aller au bout concernant la Ligue des Champions notamment grâce à Neymar !

"Ça peut être la bonne année pour le PSG. Je mets une pièce sur Paris et le Bayern. La qualification face à Dortmund a montré les ressources de cette équipe. Emmenée par Neymar, elle a une belle carte à jouer. (…) Lui, il a franchi un cap. Avec les blessures à répétition, il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son autocritique pour s'améliorer encore et penser collectif. Ça se sent aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une image tronquée. Ce garçon est extraordinaire. Il aime profondément le jeu. Sur un terrain, il respire la joie" a-t-il déclaré.