Nice - Dante se veut positif et optimiste pour la suite

Mené dès la 5ème minute de jeu à la suite d'un penalty transformé par Houssem Aouar, l'OGC Nice s'est incliné sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0, résumé) à l’occasion de sa première sortie amicale de l'été. Une défaite toutefois insuffisante pour saper le moral de Dante, le défenseur central et capitaine des Aiglons, tout heureux d'avoir enfin pu renouer avec les terrains et la compétition.

"C’est une première encourageante, même si on a eu un peu de mal à entrer dans le match. On a ensuite retrouvé le rythme, respecté les consignes du coach. Malgré la défaite, on n’a pas laissé beaucoup de chances à l’adversaire. C’est une rencontre qui reste très positive. On l’a abordée avec beaucoup de sérieux", a estimé l'axial auriverde, heureux de l'état d'esprit qui règne dans l'effecif azuréen. "Le coach a prévenu tout le monde qu’il y allait avoir de concurrence cette saison. Les jeunes, les vieux, il va falloir redoubler d’efforts pour être dans le onze ou les 18. Il y a déjà un esprit de compétition intéressant", a-t-il poursuivi, et de conclure le sourire aux lèvres : "Rejouer au football, c’est toujours un immense plaisir".