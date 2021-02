Nice - Des Aiglons décimés pour le déplacement à Marseille, le groupe niçois

Pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, prévu ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) en match en retard de la 11ème journée de Ligue 1, Adrian Ursea, l'entraîneur de l'OGC Nice, a retenu un groupe de dix-neuf joueurs. Dante (lésion ligament croisé antérieur), Jordan Lotomba (lésion musculaire mollet), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse), Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse), Jeff Reine-Adélaïde (lésion ligament croisé antérieur) et Kasper Dolberg (appendicite) sont toujours indisponibles. Arrivés au cours du mercato hivernal, Jean-Clair Todibo et William Saliba ne sont pas qualifiés et manqueront aussi à l'appel. Conséquence : le jeune défenseur, Lorenzo Prso (20 ans), est appelé pour la première fois dans le groupe azuréen à l'occasion d'une rencontre de championnat.

Ligue 1 - 11e Journée

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale - Bambu, Daniliuc, Pelmard, Nsoki, Kamara, Prso - Boudaoui, Schneiderlin, Trouillet, Thuram, Lees-Melou, Claude-Maurice - Gouiri, Lopes, Ndoye, Myziane Maolida, Sellouki.