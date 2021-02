Nice - Deux retours importants pour le derby azuréen, Todibo qualifié

Ce mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II), l'OGC Nice sera sur le Rocher pour affronter l'AS Monaco. À l'occasion de ce derby de la Côte d'Azur, comptant pour la 23ème journée de Ligue 1, les Aiglons vont enregistrer deux retours très importants. En conférence de presse ce mardi, Adrian Ursea, l'entraîneur niçois, a confirmé que Morgan Schneiderlin et Rony Lopes postulaient de nouveau à une place dans le groupe du Gym.

Le milieu de terrain défensif ou défenseur central est remis de son pépin au mollet, tandis que l'ailier lusitanien ne ressent plus de douleur au quadriceps. Jean-Clair Todibo, débarqué hier sur la Riviera et déjà qualifié, pourrait également être de la partie. En revanche, face aux Asémistes, l'OGC Nice devra encore faire sans Dante (lésion ligament croisé antérieur), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse) et Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse).

2 retours programmés pour le derby #ASMOGCN 👇 — OGC Nice (@ogcnice) February 2, 2021