Nice - Dolberg de retour contre le Bayer Leverkusen

L'OGC Nice se déplace ce jeudi soir en Allemagne pour la 1ère journée de Ligue Europa. Les Aiglons affronteront à 18h55 le Bayer Leverkusen à la BayArena et selon Patrick Vieira, les Niçois pourront compter sur un renfort de taille. Kasper Dolberg sera du voyage ce jeudi et pourra jouer, a annoncé son entraineur. Victime d'un tacle de Maguire sur la cheville lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Danemark la semaine dernière, Kasper Dolberg avait été contraint de sortir.

"Kasper se sent beaucoup mieux. Il s'est entraîné avec l'équipe hier (mardi) et il n'a plus aucun souci" a déclaré l'ancien international français.