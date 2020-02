Nice - Dolberg justifie sa signature au Gym

Arrivé à l'OGC Nice l'été dernier en provenance de l'Ajax Amesterdam, Kasper Dolberg réalise des débuts intéressants avec 8 buts inscrits en 19 matchs de championnat. Sur courant alternatif, l'international danois s'acclimate au championnat de France et prend peu à peu ses repères. Malgré son apport offensif, son équipe est à la peine cette saison et la défaite à domicile samedi soir contre Nîmes (1-3) n'a pas arrangé les choses. "Oui bien sûr après le match on était tous très déçus. On s'est amélioré en tant qu'équipe, collectivement, sur plusieurs matchs mais après celui d'hier c'était vraiment très, très décevant. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi déçu. C'était un peu dur" a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Football Club.

Interrogé par la suite sur les motivations de sa signature en faveur du club français, le Danois s'est justifié. "Quand j'ai commencé à parler avec le club, franchement je ne pensais pas partir de l'Ajax. Je me préparais pour la saison suivante et ensuite la situation s'est présentée. J'y ai réfléchi, j'en ai parlé avec ma famille, mes amis, mon agent évidemment et avec le temps ça paraissait bien. J'ai eu des discussions intéressantes avec le staff du club et je me projetais vraiment dans le projet du club et au final j'ai senti que c'était ce que je devais faire" a-t-il expliqué.