Nice - Dolberg très incertain pour Saint-Etienne, trois forfaits actés

Ce dimanche après-midi (17 heures, Stade Geoffroy-Guichard), l'OGC Nice fera le déplacement dans le Forez pour défier l'AS Saint-Etienne. Pour cette affiche de la 7ème journée de Ligue 1, les Aiglons vont sûrement enregistrer deux retours. "Hicham Boudaoui et Danilo Barbosa sont disponibles. Ils reviennent de loin car ils ont été écartés des terrains pendant beaucoup de temps. Ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes, mais on verra demain s'ils seront dans le groupe", a indiqué Patrick Vieira, l'entraîneur du Gym, en conférence de presse.

Youcef Atal (reprise), Jeff Reine-Adélaïde (lésion musculaire au mollet) et Alexis Claude-Maurice (lésion musculaire à la cuisse) sont eux indisponibles. Kasper Dolberg, touché à la cheville gauche lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Danemark mercredi dernier dans le cadre de la Ligue des Nations, est lui fortement incertain. "Il a essayé de s’entraîner ce vendredi matin, de toucher le ballon et d’effectuer des changements de direction. Il a ressenti des douleurs. Il est allé passer une IRM et nous attendons les résultats", a précisé le technicien azuréen.