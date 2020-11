Nice - Fin de saison pour Dante

Une nouvelle étape douloureuse à passer pour Dante ! Le capitaine de l'OGC Nice, âgé de 37 ans, est sorti sur civière hier, touché au genou, et le pire était à craindre. Et ce lundi, l'OGC Nice a confirmé les mauvaises intuitions en annonçant la fin de la saison du défenseur ! En effet, Dante "souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur" et "nécessitera une opération qui l’éloignera des terrains pour une longue période". Une triste blessure pour l'un des vétérans de la L1.