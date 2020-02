Nice - Fournier fidèle à sa gestion financière

Revenu au sein de l'OGC Nice durant l'été dernier en tant que directeur du football, Julien Fournier peut désormais s'appuyer sur les finances importantes du nouveau propriétaire du club en la personne de Jim Ratcliffe. Mais le dirigeant Niçois affirme néanmoins, lors d'un entretien avec nos confrères de L'Equipe, ne pas avoir modifié sa gestion des salaires et des budgets : "Ma règle de base reste identique : pour contrôler la masse salariale, ne jamais mettre de pression financière sur l'équipe. Il ne faut pas dire que si on ne finit pas dans les cinq premiers, c'est une catastrophe", a-t-il assuré. "Sinon, on ne prend plus les bonnes décisions car on panique. On connaît nos recettes exactes, et on dépense l'argent qu'on a. On n'a donc jamais été obligés de faire une vente avant le 30 juin pour équilibrer nos comptes."

Au cours de cet entretien Julien Fournier a par la suite expliqué le développement de la masse salariale du club au cours des dernières années : "Elle a beaucoup augmenté (25,30 M€, 47 % du budget), mais nos recettes ont aussi augmenté. Quand on est arrivés en 2011 on avait une masse à 14 M€, qu'on a descendue à 11 et on a pris le dernier million pour staffer le club. Baisser la masse salariale était un choix, avec des joueurs très peu chers. Et quand on a commencé à grandir, elle a augmenté mais on l'a contrôlée."