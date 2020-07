Nice - Hassane Kamara justifie son choix

En quête d'un renfort pour son couloir gauche défensif, l'OGC Nice a mis la main sur Hassane Kamara, débarqué sur la Côte d'Azur en provenance du Stade de Reims, contre un chèque de 4 millions d'euros. Présenté à la presse en ce jeudi après-midi, le défenseur latéral de 26 ans a justifié son choix de quitter la Champagne (74 matches joués au total, 3 buts) et rejoindre les Aiglons.

"Mes premières impressions sont très bonnes, je découvre un club bien structuré et ambitieux. C’est ce que je recherchais. Je pourrai grandir à l'OGC Nice. Dès les premiers échanges, je me suis senti concerné par le projet. J’ai fait part au coach de mes grandes ambitions qui sont les même pour Nice. C’est un club familial où les joueurs m’ont très bien accueilli et c’est très plaisant", a-t-il lancé.