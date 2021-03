Nice - Jean-Clair Todibo veut rester

Présent en conférence de presse ce lundi, à 48 heures du match face à Nîmes, Jean-Clair Todibo a évoqué son avenir. Le défenseur de 21 ans, prêté par le FC Barcelone, souhaite s'inscrire dans la durée avec les Aiglons, lui qui est arrivé au mois de janvier.

"Est-ce que c'est acté que je serai encore là la saison prochaine ? Acté, je ne sais pas, mais c’est une ambition et l'objectif qu'on s'est donné. Que je me suis donné en tout cas moi. Du coup, je l’espère fortement. Après évidemment que mes performances individuelles feront que je reste ici ou non" a-t-il déclaré.