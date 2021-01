Nice - Jeff Reine-Adélaïde a offert son maillot à une enfant touchée par la tempête Alex

Pour Cloé, une jeune supportrice de l'OGC Nice, ce mercredi 20 janvier restera gravé dans sa mémoire. En effet, la jeune fille de 11 ans a eu l'occasion de rencontrer l'un de ses joueurs préférés en la personne de Jeff Reine-Adélaïde au centre d'entraînement du GYM hier. Pour cette occasion, le milieu de 23 ans lui a offert son maillot qu'il avait acheté lors d'une vente aux enchères organisée par le club et dédiée aux sinistrés de la tempête Alex. Au cours de cette soirée, le Fonds de dotation OGC Nice avait récolté pas moins de 30 000 euros grâce aux 42 maillots mis en vente lors de l'opération.

Cloé, licenciée au FC Carros et dont la famille a été touchée de plein fouet par la tempête, a donc été sélectionnée par l'organisme niçois. En plus du maillot reçu, elle a eu l'opportunité de discuter avec le milieu de terrain et de visiter le centre d'entraînement du club niçois. "C’est un geste que je tenais à faire après la vente aux enchères afin d’apporter un peu de joie à Cloé qui a vécu cette tragédie. On a longuement parlé et j’en ai beaucoup appris sur cette petite fille qui joue au foot et qui a beaucoup de rêves tout comme nous les joueurs quand on était petits. Cette rencontre était très spéciale pour moi" a déclaré Jeff Reine-Adélaïde. Un joli geste qui a forcément fait une heureuse !