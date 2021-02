Nice - Jeff Reine-Adélaïde donne des nouvelles après son opération

Gravement blessé aux ligaments du genou gauche (après avoir été opéré du genou gauche en 2019) lors du match contre l'AS Monaco, le milieu de l'OGC Nice Jeff Reine-Adélaïde (23 ans) a donné de ses nouvelles après son opération sur Twitter.

L'opération s'est très bien passée, encore merci à tous pour vos nombreux messages de soutien 🙌🏾

Le plus dur commence et je vais devoir être très patient. Mais le temps et la détermination feront leur œuvre, c'est pas comme si je ne connaissais pas la recette 😉

À très vite ! pic.twitter.com/s8iLKFspHU