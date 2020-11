Nice - Jeff Reine-Adélaïde heureux de son prêt chez les Niçois

Jeff Reine-Adélaïde a rejoint dans les derniers jours du mercato l’OGC Nice en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat fixé à 25 millions d'euros. Arrivé blessé, le milieu de terrain de 22 ans a connu des débuts compliqués chez les Aiglons. Mais ça va mieux pour l'ancien joueur du SCO d'Angers qui a était titularisé lors des deux derniers matchs de championnat par Patrick Vieira et semble enfin trouver sa place dans le club azuréen.

"Je suis très content, ça se passe super bien. J'ai un entraîneur qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain" a déclaré le joueur niçois au micro de Canal + Sport.