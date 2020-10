Nice - Jeff Reine-Adélaïde présente ses excuses à l'OL et ses supporters

Présent face à la presse ce jeudi en tant que nouvelle recrue de l'OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde a profité des caméras et des médias sur place pour faire passer un message. Le milieu de 22 ans a présenté ses excuses auprès des supporters de l'OL après son interview réalisée au mois de septembre où il demandait son départ.

"Je ne vais pas revenir sur mes propos. Ça a dû en choquer plus d’un. Je souhaite m’excuser par rapport à l’institution de Lyon et ses supporters. Ce n'était pas mon but d'être en porte à faux avec eux" explique-t-il. JRA explique, aussi, qu'il a eu une discussion avec Rudi Garcia. "Il n’y avait aucun souci avec le coach. On a eu une discussion après mon interview et la sienne. J’étais blessé malheureusement et je n’étais pas apte pour jouer avec l’équipe."