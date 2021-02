Nice - Jeff Reine-Adélaïde s'est blessé au genou...

Des images que l'on déteste voir... Lors du temps additionnel de Monaco-Nice (2-1, résumé et notes), Jeff Reine-Adélaïde, à la lutte avec Caio Henrique, s'est blessé au genou gauche. Le milieu de terrain, prêté à Nice par l'OL avec option d'achat, a hurlé de douleur avant de sortir sur civière, en pleurs. Tous les Aiglons sont venus aux nouvelles et ont tenté de réconforter le milieu de terrain, qui s'était déjà fait une rupture des ligaments croisés de ce genou gauche au mois de décembre 2019. Espérons, pour le GYM et pour le joueur, que la blessure ne soit pas trop grave...

Ligue 1 - 23e Journée Monaco 2 - 11 - 0 Nice W. Ben Yedder (P.) 28'

W. Ben Yedder 51'

Résumé 47' P. Lees Melou