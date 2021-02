Nice - Jordan Lotomba rejoint à son tour l'infirmerie des Aiglons, amoindris face à Angers

Quatorzième du classement (26 points), l'OGC Nice accueillera le SCO Angers, huitième (34 points), ce dimanche après-midi (15 heures, Allianz Riviera). Pour cette rencontre comptant pour la 24ème journée de Ligue 1, les Aiglons seront encore particulièrement amoindris. En plus de la grosse blessure de Jeff Reine-Adélaïde (lésion ligament croisé antérieur), le Gym devra composer sans Jordan Lotomba, son défenseur latéral droit, qui souffre d'une lésion musculaire au mollet et qui sera éloigné des terrains pendant trois semaines, dixit Adrian Ursea, l'entraîneur azuréen. Face aux Angevins, Dante (lésion ligament croisé antérieur), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse) et Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse) seront également absents.

L'international suisse est touché au mollet #OGCNSCO — OGC Nice (@ogcnice) February 5, 2021