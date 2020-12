Nice - Julien Fournier ne veut pas entendre parler d'échec

Le directeur du football de l'OGC Nice Julien Fournier s'est livré, sans concession, à nos confrères de L'Equipe ce mercredi soir. Le dirigeant du club azuréen a notamment refusé de parler d'échec concernant la première partie de saison manquée des Aiglons.

"Vous parlez d'échec, moi je dis qu'on n'est pas dans les temps. L'échec, il sera à constater, ou pas, à la fin de la saison. On est tout à fait capables de se remettre dans la compétition. C'est une équipe qui est en déficit de confiance. Dans ces périodes-là, quand il y a beaucoup de jeunes joueurs et que le ballon commence à brûler les pieds, les garçons ont plus de mal à réagir. C'est ça qu'on doit tous corriger, en essayant peut-être d'apporter une retouche au mercato. Je maintiens qu'on a beaucoup de joueurs de qualité. Quand je compare notre effectif à celui des autres équipes du Championnat, je ne dis pas qu'on est meilleurs, mais je ne rougis pas. On a l'effectif pour être dans la compétition" a-t-il déclaré.