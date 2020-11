Nice - Julien Fournier s'exprime sur la blessure et l'avenir de Dante

Gravement blessé sur la pelouse du SCO Angers, dimanche après-midi (0-3) lors de la 9ème journée de Ligue 1, Dante (37 ans) souffre d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche et sa saison 2020-2021 est d'ores et déjà terminée. Un gros coup dur pour les Aiglons, mais Julien Fournier, le Directeur du Football du club azuréen, se veut optimiste et catégorique : le Brésilien n'a pas joué le dernier match de sa carrière sous les couleurs du Gym en Anjou.

"Sa réaction quand il a su que c’était les croisés, ça a été de savoir quand il se ferait opérer et quelle allait être sa rééducation. Ça ne sera pas la fin de sa carrière et ça ne sera pas son dernier match avec l’OGC Nice", a-t-il assuré. "C’est un exemple de professionnalisme sur le terrain, je sais qu’il fera sa rééducation à 400 % et qu’il reviendra à son niveau. Son futur s’inscrit à l’OGC Nice, en tant que joueur tant qu’il le voudra, puis dans un autre rôle. Il est vraiment dans le club. Contrairement à 99 % des joueurs pour lesquels on doit sécuriser un actif, on n’a jamais raisonné sous forme de durée de contrat avec lui, et sa blessure ne change rien à notre vision", a-t-il ajouté.