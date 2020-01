Nice - Kasper Dolberg s'est fait chambrer pour sa montre

Kasper Dolberg a connu un drôle de bizutage à Nice. Arrivé fin août, le jeune attaquant danois (22 ans) s'est fait voler une montre de luxe dans son propre vestiaire, seulement trois semaines plus tard. Une mésaventure sur laquelle il est revenu dans une interview donnée à L'Equipe ce vendredi. "Quand j'ai vu ça, j'ai eu du mal à croire que c'était vraiment arrivé", confie-t-il avec le recul, avouant même que certains de ses coéquipiers en sélection l'ont gentiment chambré : "quand je suis arrivé en équipe nationale, on m'en a un peu parlé, on m'a demandé 'quelle heure est-il ?', des trucs comme ça."

Rapidement désigné, le coupable du larcin Lamine Diaby Fadiga a ensuite été mis à pied, puis transféré au Paris FC. "Le club a géré ça au mieux", poursuit Dolberg. "Ça m'a permis d'être tranquille, de ne pas m'inquiéter. Je savais que ça allait bien se terminer. C'était plus en dehors du club, que les gens en parlent (qui était embêtant)... Pour moi, c'était bon, c'était réglé. Évidemment que ce n'est pas quelque chose de super, mais ç'a été très bien géré."