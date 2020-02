Nice - L'agacement de Vieira malgré la victoire

Près de six mois après leur dernier succès à l'extérieur en championnat (1-2 à Rennes), les Niçois ont pris les trois points à Toulouse samedi soir (0-2). Chez la lanterne rouge du championnat, les Aiglons ont pourtant tremblé, même avec une nette supériorité numérique de 11 contre 9. Dans le temps additionnel, le TFC a eu la balle de l'égalisation avec un penalty obtenu par Gradel alors que le score n'était que de 1 but à 0. Toutefois, Leya-Iseka l'a manqué et Nice a fait le break dans la foulée. Le scénario de cette rencontre a particulièrement agacé Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGCN.

"Heureusement que Walter arrête ce penalty, sinon on aurait vraiment l'air con ce soir" a-t-il lâché en conférence de presse, avant de poursuivre : "c'est vrai que cette deuxième période m'agace énormément. On le sentait venir, à partir du moment où l'on n'arrêtait pas de perdre des ballons dans notre moitié de terrain. On n'était pas bien dans les replacements défensifs, les joueurs sont tombés dans la facilité et dans la suffisance. Ça nous a posé des problèmes, avec ce manque de concentration qui nous fait défaut" a-t-il commenté. Après 25 journées de championnat, le Gym est 8e, à cinq point du podium.