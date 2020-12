Nice - L'avenir de Patrick Vieira s'assombrit

L'OGC Nice a enchainé une quatrième défaite (1-3) consécutive toutes compétitions confondues ce dimanche face à Dijon. Les Niçois se sont inclinés face à la lanterne rouge de la Ligue 1 alors que les Dijonnais n'avaient jusqu'ici jamais remporté le moindre match. Lors de cette rencontre, Les Aiglons ont une nouvelle fois cruellement manqué d'inspiration et ont proposé un jeu insipide. Si à la fin de la rencontre, Patrick Vieira n'a pas pris les responsabilités de cette défaite, les dirigeants du club azuréen semblent lui mettre ce nouvel échec sur le dos.

En effet, selon L'Equipe l'entraineur niçois "apparait fragilisé comme jamais" et les questions concernant son avenir sur le banc de l'Allianz Riviera commencent à être posées. Julien Fournier doit ce mardi discuter avec son coach pour faire un point sur la situation compliquée de l'équipe et trouver un moyen d'y remédier. La solution pourrait être de se séparer de l'ancien international français car de nombreuses critiques sont faites depuis l'intérieur du club. Les joueurs de l'OGCN sont en difficulté et un licenciement du coach azuréen n'est pas exclu par la direction niçoise pour leur redonner de la confiance. Les prochaines échéances à venir semblent cruciales pour l'avenir de Patrick Vieira.