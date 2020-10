Nice - L'infirmerie se vide avant le déplacement à Leverkusen

Absents face à l'AS Saint-Etienne (1-3, résumé et notes), dimanche après-midi lors de la 7ème journée de Ligue 1, Youcef Atal (reprise), Alexis Claude-Maurice (lésion musculaire à la cuisse) et Kasper Dolberg (entorse à la cheville) vont mieux. Le joueur de couloir et les deux attaquants ont repris l'entraînement collectif ce mardi, indique l'OGC Nice dans un post sur le réseau social Twitter. Sauf rechute, les trois hommes devraient donc être disponibles pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, jeudi soir (18h55, BayArena), dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

😃 3 bonnes nouvelles à la veille du départ pour l'Allemagne, avec les retours à l'entraînement collectif de 👇



🇫🇷 Alexis Claude-Maurice

🇩🇿 Youcef Atal

🇩🇰 Kasper @Dolbergofficial#OGCNice #B04OGCN #UEL pic.twitter.com/7T5IFB9F89 — OGC Nice (@ogcnice) October 20, 2020