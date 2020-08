Nice - L'inquiétude de Patrick Vieira après les deux cas positifs au Covid-19

Patrick Vieira, présent en conférence de presse avant la rencontre entre Nice et Lens (dimanche, à 17h), a confirmé les deux cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif. "On a effectivement deux joueurs positifs. Notre docteur est en communication avec ces joueurs-là. Ils ont été mis à l'isolement. On fera d'autres tests d'ici à demain. On attendra le résultat pour voir les étapes à suivre", a-t-il indiqué. Les Sang-et-Or ont également un joueur positif. Ainsi, le match entre les deux équipes est menacé. "Je suis inquiet sur la tenue du match, je suis inquiet sur la suite aussi. Il faudra s'adapter, il faudra faire avec. C'est difficile de planifier, c'est difficile de s'organiser", a confié l'entraîneur des Aiglons.

Le technicien niçois a également expliqué que ses joueurs étaient "inquiets". "Tout le monde écoute, tout le monde regarde ce qui se dit. Il y a une inquiétude qui s'installe, mais il faut faire avec", a-t-il conclu.