Nice - La force de caractère a plu à Vieira

Après deux matchs à l'arrêt, l'OGC Nice s'est remis dans le droit chemin en venant à bout de l'Olympique Lyonnais ce dimanche (2-1). S'ils ont profité de l'infériorité numérique lyonnaise pour ouvrir le score, les Aiglons se sont fait reprendre juste avant la pause et ont également reçu un carton rouge. Malgré ce double coup dur, ils sont restés concentrés pour parvenir à prendre les trois points et leur revanche. Pour Patrick Vieira, cette victoire est méritée au vue de la débauche d'énergie de son groupe, dont il n'a pas caché sa fierté.

"Le match est à l'image de ce qu'on fait depuis décembre, avec la réussite en plus, et le public derrière. On est sur la continuité. Pour moi, le groupe confirme. Il y a de la solidarité, de l'agressivité et beaucoup d'envie. Le public a senti que les joueurs donnaient tout. Les joueurs ont été impressionnants dans la débauche d'énergie. À la mi-temps, on était un peu abattus. On a montré beaucoup de caractère. Je suis content de ce match, qui fait du bien au groupe, qui est important pour les joueurs" a commenté le coach français, avant de saluer la performance individuelle de Dolberg, auteur d'un doublé : "Kasper Dolberg (auteur d'un doublé) est un joueur de niveau international. On le voit dans ses déplacements et contrôles orientés. Il passe toujours devant les défenseurs. Il est aussi très généreux sur le terrain, même en situation défensive. Il sera de mieux en mieux."