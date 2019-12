Nice - La mise en garde de Vieira

L'OGC Nice a terminé l'année 2019 par une nette victoire face à Toulouse (3-0) lors de la 19ème journée de Ligue 1. S'il a apprécié le contenu de cette rencontre, Patrick Vieira ne s'est pas attardé là-dessus. L'entraîneur niçois a préféré mettre en garde certains de ses joueurs pour la seconde partie de saison. Le Français a pointé du doigt le comportement de plusieurs d'entre eux, sans citer de noms.

"Nous nous sommes créé des occasions et nous n'avons pas pris de but. Il y a eu des choses intéressantes comme cela avait été le cas lors des deux précédents matches. Notre première période a été bonne. Et nous avons montré une bonne mentalité. Notre phase aller est mitigée, insuffisante, irrégulière. Le classement reste cependant très serré. Des joueurs ont un état d'esprit très positif. Mais beaucoup peuvent s'inquiéter. Certains, qui ont joué les matches aller, en disputeront sans doute moins s'ils ne sont pas plus positifs" a-t-il prévenu. De quoi faire ruminer durant les fêtes.