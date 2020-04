Nice - La réaction forte de Dante sur l'arrêt de la saison

Interrogé par L'Equipe, Dante a réagi, du Brésil, à la décision du gouvernement d'arrêter la saison en Ligue 1. Le défenseur central de l'OGC Nice, encore en course pour une coupe d'Europe, estime que le choix de l'état est "très raisonnable". "C'est très raisonnable, on l'attendait. En tant que footballeurs, on est des privilégiés mais ce qu'on vit est une crise mondiale et on est tous pareils. C'est un soulagement car les moments de doute sont finis" explique l'ancien du Bayern. "On se posait des questions sur l'entraînement après le 11 mai, comment on allait rester à quatre mètres de distance pour respecter les consignes médicales, comment on allait jouer ou pas... Là, tout est clair, on peut rester confinés et préparer la reprise proprement."

Selon lui, le foot français "serait passé pour des guignols" si les footballeurs avaient repris la saison, tandis que l'épidémie n'est toujours pas éradiquée. "Beaucoup de gens sont morts ou endeuillés, on ne sait pas régler un gros problème mondial mais on voulait trouver la solution pour jouer au foot... Au lieu de se concentrer sur ce qui allait améliorer la situation du peuple, on réfléchissait au jeu. C'est notre travail mais ce n'est pas une priorité : des gens vont à l'hôpital, d'autres dépendent de petits boulots qu'ils perdent mais les footballeurs auraient joué ? Alors que ceux qui ont vraiment besoin de travailler ne peuvent pas ? C'était indécent. On serait passés pour des guignols."