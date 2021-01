Nice - La tuile pour Youcef Atal, des Aiglons amoindris face aux Verts

Mauvaise nouvelle pour les Aiglons : sorti blessé sur la pelouse du Racing Club de Lens samedi dernier (0-1, J21 Ligue 1), Youcef Atal souffre d’une lésion musculaire à la cuisse. Le défenseur latéral droit de l'OGC Nice (24 ans, 10 matches joués en championnat cette saison, 1 but) devrait être éloigné des terrains pendant trois semaines. "Il a un grade 2. Je pense qu’il sera absent 3 semaines. On a perdu un joueur extrêmement important pour nous. Je suis malheureux pour lui et pour l’équipe", a indiqué Adrian Ursea, l'entraîneur du Gym, en conférence de presse.

Pour la réception de l'AS Saint-Etienne, prévue ce dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera) dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, les Aiglons seront donc privés des services de Youcef Atal (lésion musculaire cuisse), Dante (lésion ligament croisé antérieur), Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse), Morgan Schneiderlin (lésion musculaire mollet) et Rony Lopes (lésion musculaire quadriceps). Concernant les deux derniers nommés, actuellement en phase de reprise, "ils seront au top pour le match contre Monaco mercredi", a assuré le technicien azuréen.