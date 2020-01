Nice - Le groupe de Vieira à Angers, décimé en défense

Privé de plusieurs joueurs en défense et non des moindres (Atal, Durmisi, Sarr, Pelmard), alors que Racine Coly a été prêté hier à Famalicao (Portugal), Patrick Vieira devra également composer sans Patrick Burner, touché au bassin à l'entraînement et forfait pour le déplacement à Angers, samedi (20h) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1.

En conséquence, l'entraîneur niçois a de nouveau convoqué le jeune Noah Crétier (18 ans). Balthazar Pierret (19 ans), qui évolue au milieu de terrain, fête lui sa première apparition chez les pros. Christophe Hérelle, incertain, est bien présent.

LE GROUPE DE NICE

Benitez, Clémentia - Dante, Hérelle, Nsoki, Crétier - Boudaoui, Thuram, Walter, Lees-Melou, Danilo, Cyprien, Ounas, Pierret - Claude-Maurice, Srarfi, Ganago, Dolberg, Maolida.