Nice - Le groupe niçois pour affronter Monaco

L'OGC Nice reçoit l'AS Monaco ce dimanche à 17 heures dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour ce derby azuréen, Patrick Vieira a convoqué un groupe de 21 joueurs. Le latéral gauche de Nice Hassane Kamara a été victime d'une lésion musculaire à une cuisse face à Prague ce jeudi et sera donc absent pour affronter les Monégasques. Danilo et Dante sont également blessés et ne sont pas disponibles pour la rencontre.

Ligue 1 - 10e Journée Nice 1 - 20 - 1 Monaco P. Lees Melou 69'

23' A. Disasi

53' S. Diop



LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale - Lotomba, Atal, Pelmard, Bambu, Daniliuc, Nsoki, Coly - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou, Reine-Adélaïde, Trouillet, Boudaoui, Claude-Maurice - Lopes, Gouiri, Myziane, Dolberg, Ndoye.