Nice - Le groupe niçois pour le déplacement à Paris

L'entraîneur de l'OGC Nice, Adrian Ursea, a retenu un groupe de vingt joueurs pour le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, prévu samedi après-midi (17 heures, Parc des Princes), en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. Comme déjà relaté dans notre média un peu plus tôt dans l'après-midi, les Aiglons devront faire sans six joueurs face aux Rouge-et-Bleu. En effet, Dante (lésion ligament croisé antérieur), Jordan Lotomba (lésion musculaire mollet), Youcef Atal (lésion musculaire cuisse), Danilo Barbosa (lésion musculaire cuisse), Jeff Reine-Adélaïde (lésion ligament croisé antérieur) et Kasper Dolberg (appendicite) sont toujours indisponibles.

Ligue 1 - 25e Journée

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale - Daniliuc, Nsoki, Todibo, Pelmard, Kamara, Bambu, Saliba - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou, Boudaoui, Claude-Maurice, Trouillet - Rony Lopes, Myziane Maolida, Ndoye, Gouiri, Sellouki.