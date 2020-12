Nice - Le groupe très jeune des Aiglons pour affronter l'Hapoël Beer-Sheva

L'OGC Nice se déplace en Israël ce jeudi à 18 heures 55 dans le cadre de la 6ème journée de Ligue Europa. Pour cette rencontre face à l'Hapoël Beer-Sheva, Adrian Ursea a convoqué un groupe de 19 joueurs. Dante, Myziane Maolida, Flavius Daniliuc, Kasper Dolberg, Pierre Lees-Melou et Youcef Atal souffrent de différents pépins physiques et seront absents pour ce match. Walter Benitez, Jeff Reine-Adélaïde, Stanley Nsoki, Danilo, Hassane Kamara et Amine Gouiri sont quant à eux sont mis au repos.

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe C

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale, Rolland - Bambu, Pelmard, Coly, Pionnier - Cretier, Prso - Bouadoui, Schneiderlin, Thuram, Trouillet, Wade - Lopes, Claude-Maurice, Ndoye, Mahou, Ben Seghir