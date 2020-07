Nice - Le point mercato de Jean-Pierre Rivère

Grâce à la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France (1-0), l'OGC Nice, 5e de Ligue 1, a validé sa place en Ligue Europa. Une nouvelle particulièrement appréciée par les supporteurs, mais surtout le président du club azuréen, Jean-Pierre Rivère. "J’ai vécu le match avec beaucoup de recul et de sérénité, parce que son issue n’était pas entre nos mains", explique l'intéressé à Nice-Matin. "Mais encore une fois, ce soir, nous sommes heureux. Nous pensons également à nos supporters, qui nous ont poussés toute la saison. Cette qualification est aussi la leur et j’espère que toutes les conditions seront réunies pour qu’ils en profitent pleinement."

Alors que le Gym accédera à la scène européenne la saison prochaine, Rivière n'a pour autant décidé de bousculer son marché des transferts. "Ça ne va pas changer notre mercato", enchaîne le boss niçois. "On l’avait préparé sans cette C3, on ne va pas déroger à nos plans. Mais ce qui est certain, c’est qu’on va tout faire pour essayer de bien figurer dans cette belle compétition. Ça va permettre à nos jeunes joueurs d’acquérir une expérience supplémentaire."