Nice - Le verdict est tombé pour Jeff Reine-Adélaïde

Quelques heures seulement après sa sortie sur civière lors de Monaco-Nice, Jeff Reine-Adélaïde a passé des examens pour connaitre la gravité de sa blessure. Et les résultats ne sont pas très bons. En effet, le milieu de terrain souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, comme l'a fait savoir l'OGC Nice via un communiqué de presse.

Le capitaine des Espoirs, prêté par l'OL, se rendra ce vendredi à Lyon, où il avait déjà été opéré de cette même blessure au genou droit en 2019, pour une réunion préalable à une intervention chirurgicale. "Si cette blessure demeure un gros coup dur sportif pour le joueur et les Aiglons, elle reste avant tout une épreuve humaine difficile à affronter. L’OGC Nice mettra tout en œuvre pour soutenir JRA durant cette épreuve, porté par la certitude que son mental et son professionnalisme permettront au capitaine de l’équipe de France Espoirs de revenir encore plus fort" a écrit l'OGC Nice.