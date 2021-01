Nice - Lees-Melou savoure le retour de la victoire et vise une série

Après cinq matches sans victoire, l'OGC Nice a renoué avec le succès en s'imposant sur la pelouse du Racing Club de Lens (0-1, analyse), ce samedi après-midi, lors de la 21ème journée de Ligue 1. Pour Pierre Lees-Melou (27 ans), le milieu de terrain des Aiglons (3 buts et 1 passe décisives en 13 matches de championnat cette saison), l'état d'esprit a fait la différence.

"C’est une victoire au niveau des bases : on a retrouvé un état d’esprit, de la solidarité, de la communication. C’est ce qui nous manquait. Certes, on sait qu’on n’est pas encore beau à voir, mais ce qu’il nous fallait, c’était repartir avec les 3 points. C’est ce qu’on a fait et pour être honnête on va s’en contenter ce soir. Il va falloir garder tous ces ingrédients et y ajouter plus d’agressivité offensive", a indiqué le numéro 8 du Gym, capitaine face au RCL, sur le site officiel du club azuréen.

Le natif de Langon veut désormais enclencher une série positive pour remonter au classement : "On ne veut pas faire ce match et retomber dans nos travers derrière. On a Saint-Étienne qui arrive. Il va falloir faire pareil, montrer les mêmes valeurs et être plus efficaces offensivement que ce soir car nous avons mal joué certains coups. Aujourd’hui, nous avons montré de la solidarité, nous avons été compacts et nous ne nous sommes pas échappés dans les duels. C’est important, surtout quand on est en difficulté. Maintenant on va tout faire pour lancer une série. On sait qu’on n’est pas à notre place, mais on ne s’en sortira qu’avec cet état d’esprit", a conclu l'ancien joueur du DFCO.