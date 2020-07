Nice - Les cinq recrues dans le groupe pour le stage à Divonne-les-Bains

Pour le premier stage de préparation de la saison, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, a retenu un groupe de vingt-six joueurs. Ledit stage, qui prendra place à Divonne-les-Bains, sera encadré par deux rencontres amicales : face à l'Olympique Lyonnais, ce samedi en début de soirée (18h30), puis contre l'AS Saint-Etienne, le vendredi 10 juillet dans un Stade Geoffroy-Guichard à huis clos.

Présentées jeudi, les cinq nouvelles recrues du Gym, à savoir Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin et Amine Gouiri, sont bien là. Stankey Nsoki, Alexis Claude-Maurice et Myziane Maolida, touchés aux ischios, ne prendront pas part au match face aux Gones, mais seront aussi du stage. Christophe Hérelle et Wylan Cyprien ne sont pas convoqués.

LE GROUPE DE L'OGC NICE

Benitez, Cardinale, Boulhendi - Bambu, Daniliuc, Dante, Pelmard, Nsoki, Kamara, Burner, Atal - Boudaoui, Schneiderlin, Lees-Melou, Danilo, Makengo, Hamache, Trouillet, Thuram - Ganago, Gouiri, Brazao, Claude-Maurice, Sacko, Myziane Maolida, Dolberg.