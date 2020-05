Nice - Les discussions continuent pour une prolongation de Benitez

En fin de contrat le 30 juin prochain, Walter Benitez (27 ans) pourrait quitter l'OGC Nice librement. Mais comme il l'indiquait en mars dernier, le portier argentin se plaît sur la Côte d'Azur et sa volonté de rester au Gym est réelle. Du côté des dirigeants, ce désir est partagé et les discussions se poursuivent entre les deux parties pour trouver un terrain d'entente. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Julien Fournier, le directeur du football niçois, a fait le point sur le dossier.

"Les discussions se poursuivent. Walter est très attaché à l'OGC Nice et on est également très attaché à Walter. Il y a une volonté commune de trouver un accord. Cela peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Il est normal et humain que Walter souhaite profiter de son statut de joueur libre. Il est aussi logique pour nous, le club, d'être raisonné dans l'utilisation de notre argent. (C'est) un dossier qui n'est pas fermé" a-t-il déclaré. Arrivé à Nice en 2016, Benitez a porté la tunique de l'OGCN à 106 reprises.