Nice - Les franches confidences d'Amine Gouiri sur son départ de l'OL

Alors qu'il fait les beaux jours de l'OGC Nice depuis le début de la saison, Amine Gouiri est revenu sur son départ de l'Olympique Lyonnais cet été.

Très rare dans les médias, Amine Gouiri s'épanouit cette saison à Nice, après avoir décidé de quitter l'OL cet été. Le jeune buteur de 20 ans, formé à Lyon, a pris un risque en rejoignant la Côte d'Azur mais ses 6 buts, toutes compétitions confondues, prouvent qu'il a fait le bon choix. Pour L'Equipe, le jeune buteur de l'Équipe de France U21 a expliqué les raisons de son départ de l'OL.

"Il y a eu le confinement. J'en ai profité pour bien réfléchir, j'étais préparé à partir. Deux ans avant, ça aurait été plus difficile. Et Nice est venu en remplissant tous mes critères. La raison du refus d'être prêté à Nîmes en janvier ? J'ai préféré rester à Lyon pour me battre. J'ai fait de bonnes prestations en Youth League et en N2, j'ai été récompensé en intégrant le groupe pro et il y a eu le confinement. Le prêt n'était pas une garantie, ce n'était pas l'idéal pour la suite. J'aime que ce soit bien carré" explique-t-il d'abord.

"Je n'ai pas de regrets"

Forcément, cette décision n'a pas été simple à prendre, mais Gouiri voulait avoir l'opportunité de montrer tout son talent en Ligue 1. "J'entendais les gens dire "Gouiri a eu trois coaches (Genesio, Sylvinho, Garcia), s'il ne joue pas, c'est qu'il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser." Sauf qu'on voit aujourd'hui que ce n'était pas fondé. Je pense que pour un jeune de Lyon, c'est plus dur de percer maintenant. Ils ont un effectif énorme. L'an dernier, j'avais lu dans L'Équipe que Moussa Dembélé était le joueur le plus utilisé en Europe, et je ne jouais pas. Même avant Garcia, il fallait qu'il y ait un blessé ou un suspendu, ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine. Je n'ai pas de regrets car j'ai tout donné". L'Aiglon juge qu'il était tout simplement temps de prendre son envol... "Pour moi, il était temps. Jouer encore en N2 à 20 ans ? Non. On parle de moi depuis mes 16 ans et les gens commençaient à dire que j'étais surcoté. Je me disais qu'on verrait quand je jouerais". Les supporters de l'OL, qui avaient décelé tout son potentiel, s'en mordent les doigts, et peut-être, aussi, les dirigeants lyonnais...