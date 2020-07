Nice - Les premiers mots de Rony Lopes

Officiellement présenté à la presse ce jeudi après-midi, Rony Lopes (24 ans) a livré ses premiers mots en tant que joueur de l'OGC Nice. En difficulté sous les couleurs du FC Séville, l'ailier portugais (15 matches joués toutes compétitions confondues), débarqué via un prêt assorti d'une option d'achat (20 millions d'euros), n'a pas hésité quand les Aiglons ont fait part de leur intérêt.

À lire aussi : Patrick Vieira commente la signature de Rony Lopes

"L'OGC Nice est un club ambitieux avec un projet ambitieux. L’équipe veut gagner : c’est ce que je cherchais. À Nice, je sais que les supporters sont toujours derrière leur équipe. Quand on jouait les derbies avec Monaco, je les voyais, ils étaient toujours là, à fond. Je vais tout donner pour l’OGC Nice", a-t-il lâché en préambule de son intervention devant les journalistes, avant de revenir sur son aventure délicate en Andalousie : "À Séville, ma saison était compliquée mais je garde le positif. J’ai appris beaucoup en Espagne, j’étais dans un bon groupe et c’était une bonne expérience. Parfois les choses fonctionnent, parfois non", a-t-il estimé, et de conclure : "Maintenant je suis concentré pour tout donner pour Nice".