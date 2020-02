Nice - Les regrets de Patrick Vieira

L'OGC Nice n'est pas parvenu à confirmer son succès acquis à Toulouse la semaine passée (0-2). Vendredi soir, le Gym a été tenu en échec par Brest (2-2) en ouverture de la 26ème journée de Ligue 1. Malgré un avantage de deux buts, les Aiglons se sont sabordés et ont laissé les Bretons prendre confiance pour revenir. "C'est une déception parce qu'on se fait reprendre en menant 2-0. Ce manque d'expérience nous coûte cher sur le premier but. Il nous fait mal psychologiquement puis nous fait douter. On revient en 2e mi-temps en voulant garder le résultat. On n'a pas continué à jouer de l'avant. Pourtant, le message à la mi-temps était de continuer à jouer après avoir rectifié certains points défensifs" a regretté Patrick Vieira.

"Si on a su réagir après le 2-2 et si l'entrée d'Arnaud Lusamba a fait du bien et apporté un peu plus de qualité technique, ce manque d'expérience est une réalité. Il y a un manque de réussite sur le 2e but. Mais la réussite, ça se provoque. J'attends plus de mon groupe. Dans nos dernières prestations, on a toujours pris des buts dans nos temps faibles. Il faut savoir mieux les gérer, ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. C'est dommage... Ces derniers mois, on aurait pu être plus haut mais plus aussi plus bas au classement. Mais au-delà du classement, c'est la qualité du jeu qui m'importe le plus" a ajouté l'entraîneur niçois. Le Gym est actuellement 9ème avec 37 points.