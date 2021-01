Nice - Les supporters ont débarqué à l'entraînement !

À quelques jours du déplacement à Lens (dimanche 15h00), les supporters de l'OGC Nice sont venus à la rencontre des joueurs hier à l'entraînement. Les fans niçois, agacés par la dynamique catastrophique de l'équipe (1 victoire en 14 rencontres consécutives toutes compétitions confondues, dont 11 défaites), ont interpellé certains joueurs, dont Stanley Nsoki, Kasper Dolberg, Jeff Reine-Adélaïde mais aussi les dirigeants Julien Fournier ou Adrian Ursea selon France Bleu Nice.

La discussion a duré plus d'une heure entre les différents acteurs. D'après Nice-Matin, un supporter aurait tout simplement lâché : "On a l’impression que tout le monde s’en fout de voir le club couler". Les joueurs et les dirigeants auraient été plutôt réceptifs à cette discussion.